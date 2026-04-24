Formación y empleo: el CFP N°655 de Esquel mantiene altos números de inscriptos

El Centro de Formación Profesional N°655 de Esquel continúa siendo una de las principales opciones de capacitación para quienes buscan mejorar sus oportunidades laborales o iniciar un emprendimiento propio. Actualmente, la institución cuenta con una matrícula cercana a los 400 estudiantes, aunque de forma anual suele superar los 600.

Juan Morcillo, preceptor del establecimiento, explicó que gran parte de su trabajo está vinculado al proceso de ingreso y seguimiento de los alumnos. “Yo soy el preceptor, me encargo del manejo de los legajos de los cursos, de tomar la asistencia en este edificio y de las inscripciones también, el proceso de todas las inscripciones de entrada”, señaló.

Según indicó, la mayoría de las personas que se anotan lo hacen con un objetivo claro: mejorar su situación laboral. “La mayor cantidad de gente que se inscribe es para tener una salida laboral, ya sea que ya tenga algún curso hecho previamente o no, que no tenga empleo ninguno y que busca justamente mejorar sus posibilidades laborales”, afirmó.

Morcillo explicó que algunos cursos permiten desarrollar emprendimientos propios, mientras que otros están más orientados al trabajo en relación de dependencia. “Hay cursos, por ejemplo, relativos a la administración, que tienen mucha salida laboral, son muy requeridos por las empresas”, remarcó.

Entre las propuestas más demandadas también se encuentran gastronomía, gasista domiciliario y montador electricista domiciliario. “El de gasista es muy requerido, el de montador electricista domiciliario también, es muy requerido y se queda mucha gente fuera”, detalló.

Los cupos suelen ser reducidos, generalmente de 12 estudiantes por curso, aunque en algunos casos llegan a tener hasta 60 inscriptos. Esto genera listas de espera y una rotación habitual durante las primeras semanas. “Hay cursos en los que tenemos 60 inscriptos, entonces ahí hay mucha gente que necesariamente queda fuera”, explicó.

En cuanto a la permanencia, sostuvo que muchos estudiantes logran completar la formación, aunque también hay casos en los que deben abandonar por conseguir trabajo antes de finalizar. “Hay gente que consigue trabajo antes de terminar el curso, entonces obviamente tiene que optar por comer”, expresó.

Sobre las inscripciones, Morcillo indicó que habitualmente se habilitan a principio y a mitad de año, aunque pueden surgir aperturas especiales. Actualmente, por ejemplo, se encuentra abierta la inscripción para cocinero y pastelero en www.cfp655esquel.edu.ar

“La inscripción es online, es a través de nuestra página web. Lo mejor es ir revisando periódicamente la página, porque la información sale ahí directamente”, concluyó.

R.G.