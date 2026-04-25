El bebé del milagro: nació sin problemas después que el auto que llevaba a la mujer chocó contra un caballo

Un fuerte accidente en la Ruta 25, a la altura de Gaiman, estuvo a punto de terminar en tragedia, pero tuvo un desenlace inesperado: una mujer embarazada que viajaba para dar a luz sufrió un violento choque tras impactar contra un caballo que se atravesó en la calzada.

El hecho, que se conoció este viernes, ocurrió el lunes 20 de abril alrededor de las 6:45 en el kilómetro 40, cuando una camioneta en la que se trasladaban dos personas embistió al animal. Como consecuencia del impacto, el conductor perdió el control y el vehículo terminó despistando.

La segunda jefa de la Comisaría de Gaiman, Daiana Pulley, brindó detalles de lo ocurrido y explicó que al llegar al lugar constataron que viajaban un hombre y una mujer en avanzado estado de embarazo. “La joven nos manifestó que se trasladaba a Trelew para una cesárea programada”.

Ante ese escenario, se activó de inmediato un operativo sanitario. Personal médico del hospital de Gaiman acudió al lugar, asistió a la mujer y dispuso su traslado urgente para garantizar la intervención.

A pesar de la violencia del choque, la embarazada no presentaba lesiones de gravedad, lo que permitió que pudiera ser derivada a tiempo. Horas después llegó la confirmación más esperada: el bebé nació en buenas condiciones, sin complicaciones.

El episodio volvió a encender las alarmas por la presencia de animales sueltos en la Ruta 25, una problemática reiterada en la zona. Según explicó Pulley, durante esa misma madrugada ya se habían recibido varios reportes por caballos sobre la calzada.

“Es importante dimensionar la gravedad de estos hechos, porque podría haber tenido un desenlace fatal”, advirtió la comisaria, al tiempo que se iniciaron actuaciones para identificar al propietario del animal, que murió tras el impacto.

Desde la Policía solicitaron la colaboración de vecinos que puedan aportar información sobre los dueños de los equinos, en un intento por prevenir nuevos accidentes en un tramo que, aseguran, presenta reiterados episodios de riesgo.