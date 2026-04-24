Jacobsen suspendió la extensión horaria de las líneas 1 y 2 en Esquel

La empresa Transporte Jacobsen presentó el pasado 23 de abril una nota dirigida al Ejecutivo municipal y al Concejo Deliberante de Esquel en la que comunicó la suspensión inmediata de la extensión horaria en las Líneas 1 y 2 del servicio urbano de pasajeros.

Según indicó la firma, la decisión responde a la falta de actualización tarifaria y a la imposibilidad de sostener los costos operativos extraordinarios que demanda la ampliación horaria del servicio.

“Esta determinación es consecuencia directa del crítico retraso en la actualización tarifaria. Es imperativo señalar que venimos manifestando una profunda preocupación desde el mes de diciembre. A pesar de haber mantenido reiterados encuentros y de haber presentado la estructura de costos operativos actualizada el pasado 10 de abril, no hemos obtenido hasta la fecha definiciones concretas que garanticen la sustentabilidad del sistema”, expresaron.

Desde la empresa señalaron que, ante la falta de respuestas formales, se vieron obligados a tomar una medida de emergencia para evitar mayores complicaciones financieras.

“Nos vemos obligados a implementar esta medida de emergencia para resguardar la operatividad y evitar un desfinanciamiento que ponga en riesgo la prestación del servicio básico”, sostuvieron.

Asimismo, aclararon que la suspensión de los horarios extendidos se mantendrá de manera indefinida hasta tanto exista una resolución formal que permita restablecer el esquema anterior.

“Bajo el actual esquema de ingresos, resulta materialmente imposible afrontar los costos operativos extraordinarios, por lo que priorizamos sostener el servicio troncal en condiciones de seguridad”, concluyeron.

R.G.