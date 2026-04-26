Atención: Cholila y Epuyén tendrán un corte de luz total esta mañana

La Dirección General de Servicios Públicos informó que se realizará un corte de energía en Epuyén y Cholila este domingo 26 de abril, en el marco de tareas programadas sobre la red eléctrica. La interrupción del servicio está prevista entre las 8 y las 12 horas.

Según se comunicó oficialmente, el corte de energía en Epuyén y Cholila responde a trabajos de mantenimiento necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del sistema eléctrico en ambas localidades.

Horario y zonas alcanzadas

El corte afectará a usuarios de Epuyén y Cholila durante un período estimado de cuatro horas, siempre sujeto a las condiciones operativas de los trabajos. Desde el organismo indicaron que estas tareas forman parte de un esquema de mantenimiento que busca mejorar la prestación del servicio.

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Si bien no se detallaron sectores específicos dentro de cada localidad, se recomienda a los vecinos prever posibles inconvenientes vinculados al uso de electricidad durante ese lapso.

Recomendaciones

Ante este tipo de interrupciones programadas, se sugiere adoptar algunas medidas básicas para reducir el impacto en la vida cotidiana. Entre ellas, desconectar electrodomésticos sensibles, evitar el uso innecesario de energía antes del corte y contar con alternativas de iluminación.

También se recomienda tener en cuenta la conservación de alimentos en heladeras y freezers, minimizando la apertura de puertas durante el período sin suministro.