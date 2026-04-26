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Por Redacción Red43

Tensión en Washington: evacúan a Trump tras incidentes en cena con periodistas

El mandatario y su equipo fueron retirados por seguridad luego de oírse detonaciones; no hubo heridos y el sospechoso fue detenido.
Por Redacción Red43

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El presidente Donald Trump fue evacuado este sábado durante la cena anual de corresponsales en Washington tras escucharse fuertes estruendos en el hotel donde se realizaba el evento.

 

El Servicio Secreto retiró rápidamente al mandatario, a Melania Trump, al vicepresidente JD Vance y a otros funcionarios. No hubo heridos.

 

Según informó el propio Trump, un hombre armado intentó atravesar un control de seguridad y fue detenido en el lugar. El episodio generó momentos de tensión entre los asistentes y obligó a suspender la velada.

 

 

 

R.G.

 

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