Accidente por despiste en ruta 40

El siniestro ocurrió a unos 600 metros de la dependencia policial sobre la Ruta 40 cuando la conductora, que viajaba sola hacia la ciudad de Esquel, sufrió un despiste. Carolina Pauli, subjefa de la Unidad Regional Esquel, precisó que a raíz del impacto tuvo que intervenir personal de bomberos y personal médico.

Sobre el estado de salud de la protagonista, la funcionaria indicó que la mujer fue trasladada y ahora permanece continuada internada aquí en el hospital. Además, detalló que el cuadro clínico incluye lesiones y fracturas de gravedad.

En cuanto a las pericias, Pauli aclaró que no hay ninguna intervención de terceros por lo que el hecho fue caratulado como un accidente sin intervención judicial. Al respecto, la subjefa mencionó que se le da aviso a la fiscalía de allí de la comarca pero al no haber otros involucrados se mantiene bajo esa figura legal.

E.B.W.