Falleció Taty Almeida a los 95 años

La noticia del fallecimiento de Taty Almeida, a los 95 años, marca el adiós a una de las figuras más trascendentales en la historia reciente de la Argentina. Su partida cierra un capítulo fundamental de la lucha por los Derechos Humanos, dejando un legado indeleble de coherencia, valentía y compromiso democrático.

Una vida marcada por la lucha

Lidia Stella Mercedes Miy Uranga —su nombre real— nació en una familia de clase media tradicional y, durante gran parte de su vida, se mantuvo alejada de la actividad política. Sin embargo, el secuestro y desaparición de su hijo, Alejandro Martín Almeida, en junio de 1975, cambió su destino para siempre.

Alejandro, de apenas 20 años y trabajador de la agencia Télam, fue secuestrado por la Triple A. Ese dolor personal se transformó rápidamente en una militancia colectiva que duraría décadas. Taty no solo buscó a su hijo, sino que se convirtió en una voz incesante en la búsqueda de los miles de desaparecidos durante la última dictadura militar y el período previo.





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Referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora

Como integrante de la Línea Fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Taty Almeida fue protagonista de la resistencia al terrorismo de Estado. A través de marchas, denuncias nacionales e internacionales y una incansable labor docente, logró trascender su propia historia personal para hablarle a las nuevas generaciones.





Su figura se caracterizó por una lucidez envidiable y una firme defensa de la democracia. Fue, además, un puente generacional: su capacidad para conectar con los jóvenes y mantener viva la memoria la transformó en una referente indiscutida, respetada incluso más allá de las diferencias políticas.

Un legado que trasciende

Taty Almeida falleció este domingo en el Hospital Italiano, rodeada de su familia. Su muerte no es solo la pérdida de una madre que buscó justicia, sino la despedida de un símbolo de la lucha contra la impunidad.

Su nombre quedará grabado junto al de tantas otras mujeres que, con sus pañuelos blancos y su marcha silenciosa, desafiaron al poder y pusieron los derechos humanos en el centro de la agenda pública argentina. Hoy, el país despide a una de sus referentes morales más lúcidas, cuya vida es testimonio de que, frente a la barbarie, el único camino posible es la Memoria, la Verdad y la Justicia.

