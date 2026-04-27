Exfuncionario municipal y provincial condenado por abuso sexual

El juez penal de Esquel, José Luis Ennis, dictó sentencia condenatoria contra José María Spinelli, de 55 años de edad, en el marco de un juicio abreviado. El exfuncionario recibió una pena de tres años de prisión de ejecución en suspenso tras haber reconocido su responsabilidad en el delito de "abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa".

El hecho por el cual Spinelli fue procesado ocurrió en diciembre del año pasado y tuvo como víctima a una menor de 15 años. Al aceptar el procedimiento de juicio abreviado, el imputado —conocido en el ámbito local como "Loly"— admitió oficialmente la autoría del suceso, evitando así el debate oral y público a cambio de una pena acordada.

Spinelli ha tenido un recorrido activo en la política regional y la función pública. Se desempeñó en el área de coordinación de Juntas Vecinales durante el inicio de la actual gestión municipal de Esquel y fue partícipe de la última campaña electoral. Asimismo, cumplió funciones en el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia en la zona.

La sentencia judicial se conoce luego de que, dos años atrás, fuera apartado de un cargo provincial por disposición del gobernador tras una denuncia previa. En aquella oportunidad, una trabajadora municipal lo había acusado de solicitar favores sexuales a cambio de asistencia social, causa que en su momento derivó en el allanamiento de su domicilio particular.