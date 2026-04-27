El Esquel Rugby Club convoca a su Asamblea General Ordinaria

El Esquel Rugby Club ha oficializado la convocatoria a sus socios para participar de la Asamblea General Ordinaria. El encuentro se llevará a cabo el próximo 16 de mayo de 2026, con el objetivo de tratar puntos fundamentales para la vida institucional y administrativa de la entidad.

La reunión está programada para las 11:00 horas en la sede del club, ubicada en la intersección de las calles Avellaneda y Fleming de nuestra ciudad. Durante la jornada, se comenzará con la elección de dos asambleístas que tendrán la responsabilidad de firmar el acta junto al presidente y al secretario.

Posteriormente, se realizará la lectura y consideración de la documentación contable. En este punto, los presentes tratarán la memoria, el balance general, el inventario, el estado de gastos y recursos, así como el dictamen del órgano de fiscalización, todo correspondiente a los ejercicios 2024 y 2025.

Finalmente, el orden del día concluirá con la renovación de las autoridades del club. En esta instancia se llevará adelante la elección de los nuevos miembros titulares para la Comisión Directiva y la Comisión Revisora de Cuentas.





M.G