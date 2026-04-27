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27 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

El Team Pérez se prepara para un intenso fin de semana de taekwondo en Bariloche

La escuela local de taekwondo viajará en mayo para participar del Curso Oficial de Arbitraje y disputar la 6° Copa ESID-ICT en la ciudad rionegrina. 
Por Redacción Red43

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El Team Pérez viajará a San Carlos de Bariloche los días 9 y 10 de mayo para participar de dos jornadas a puro Taekwondo. El objetivo del equipo es continuar con su crecimiento deportivo y su formación constante.

 

El viernes 9 de mayo, el equipo se dedicará a la capacitación. Un grupo integrado por dos instructores mayores, un instructor y tres alumnos participará del Curso Oficial de Arbitraje ITF, el cual cuenta con el aval de la Federación de Taekwon-do de la República Argentina (FETRA).

 

Esta instancia es fundamental para el perfeccionamiento del equipo. El curso permite a los participantes acreditarse como árbitros nacionales o de categoría C, además de brindar la posibilidad de alcanzar el grado de Árbitro Internacional B.

 

Al día siguiente, el sábado 10 de mayo, la actividad se trasladará al tatami para competir en la 6° Copa ESID-ICT. Se trata de un torneo de gran trayectoria en la comarca andina que convoca a las mejores escuelas de la región.

 

En esta competencia, el Team Pérez estará representado por un grupo sólido compuesto por tres coaches y 17 competidores. Ellos buscarán poner a prueba todo su entrenamiento y representar los valores de la escuela en las distintas categorías.

 

 

Desde el Team Pérez, expresaron su agradecimiento al Maestro Marcelo Corsico, organizador de estos eventos, por la invitación a formar parte de ambas jornadas. Con esta participación, el equipo reafirma su compromiso de seguir creciendo, capacitándose y representando con orgullo a la institución dentro y fuera del área.



M.G

 

 

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