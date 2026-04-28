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Por Redacción Red43

Docentes universitarios continúan con el paro y preparan la marcha del 12 de mayo

Verónica Botto confirmó que la medida forma parte de un plan de lucha que sigue activo desde comienzos de año y cuestionó la falta de diálogo del Gobierno nacional con las universidades.
Por Redacción Red43

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Los docentes universitarios mantienen el paro desde el 27 de abril hasta el 2 de mayo como parte de un conflicto que, según explicó Verónica Botto, no se detuvo en ningún momento desde el inicio del año.

 

Además, confirmó que ya trabajan en la próxima marcha universitaria convocada para el 12 de mayo en todo Chubut y en distintas sedes de la Universidad Nacional de la Patagonia: “Ya se puso fecha para la próxima marcha universitaria que va a ser el 12 de mayo. Estamos trabajando para esa movilización y esperamos que cuente con apoyo de la comunidad”.

 

Botto también criticó al Gobierno nacional por exigir a las universidades un plan de contingencia para garantizar la continuidad pedagógica, mientras —según remarcó— incumple la ley de financiamiento universitario.

 

“El gobierno no cumple con una ley que se votó hace seis meses. Tenemos dos fallos judiciales que dicen que tiene que cumplirla y no pasa nada”, afirmó.

 

La dirigente aclaró que el reclamo no se limita a la cuestión salarial. “No es solo lo salarial. Es en los montos de financiamiento, en las becas, que en este momento son irrisorias, y en la cantidad de becas”, sostuvo.

 

Finalmente, advirtió que no existe diálogo con el Ejecutivo nacional: “El gobierno tiene cerrado el diálogo. Directamente no hay diálogo con ninguno de los actores ni con ninguno de los gremios”.

 

 

 

R.G.

 

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