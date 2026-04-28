"Lamentablemente tenemos otra vez que salir a la calle, pero lo bueno es que sabemos que la comunidad valora"

Desde la movilización del día de hoy, y representando la Asociación de Docentes Universitarios, Susana Rizzuto explicó el impacto de las medidas económicas no solo en el área de educación.

Desde las calles de la ciudad, donde se manifiestan docentes y vecinos en la mañana de hoy, explicó que "nos solidarizarnos con todos los desempleados, con los desempleados del casino, con todos los desempleados del Estado Nacional. Desde que asumió este gobierno, estamos viendo cómo primero despedían a los empleados del correo, después ahora han despedido a los de servicios meteorológicos. Muchas docentes e investigadores de las universidades nacionales están dejando sus cargos, sus salarios, porque son sumamente bajos".

La nueva jornada de paro y movilización docente se da en un contexto complejo: "ahora nos persiguen, pidiendo que los rectores informen quién hizo paro, quién no. Es una cuestión que hace muchos años que no veíamos".

La denuncia docente se suma a otros reclamos: "Ya vivimos una dictadura militar, estamos este año en aniversario de los 50 años del golpe, donde los estudiantes universitarios y sindicatos universitarios fueron los primeros que fueron silenciados. Entonces estamos a la vista de un gobierno que silencia a la prensa, que silencia y que no permite que con libertad podamos expresar nuestra disconformidad por los bajos salarios que estamos cobrando y hemos hecho propuestas, porque la propuesta de la ley de financiamiento salió de los sindicatos, trabajada, consensuada, votada".

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Los docentes saben que el día de hoy, no es el único sector manifestándose en al ciudad: "Sabemos que hoy están haciendo marchas los del hospital, los de ATE, están de retención de servicios, en los empleados estatales provinciales. Así que el primero de mayo vamos a estar ahí acompañando a todos en ese día, que es un día muy importante para todos los trabajadores. Y sí, también vamos a estar convocando a todos los sindicatos, a todas las escuelas, como ya nos han acompañado en otras marchas universitarias. Lamentablemente tenemos otra vez que salir a la calle, pero lo bueno es que sabemos que la comunidad valora muchísimo la universidad, que los estudiantes que vienen a todas nuestras universidades son acompañados por su familia".

Este paro y movilización, detalla la gremialista, no será el último: "Sinceramente la única que nos queda es manifestarnos en la calle y que la gente nos acompañe. En todo el país las universidades van a marchar, acá también se va a sumar la Universidad del Chubut porque también les están sufriendo los mismos ajustes y recortes que nosotros, se va a sumar el sector científico, lo vemos en todos lados, vemos la cantidad de comercios que cierran, entonces en las ruedas se empieza a parar la economía de un país y así no se sale adelante".

SL