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Por Redacción Red43

Provincia confirmó el pago de sueldos para el primer día hábil del mes de mayo

 El Gobierno provincial confirmó el cronograma para agentes activos y pasivos. Los fondos estarán disponibles para extracción el martes 5 de mayo.
Por Redacción Red43

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El Gobierno del Chubut ha confirmado oficialmente el cronograma de pago de haberes correspondiente al mes de abril, determinando que los depósitos se efectuarán el próximo lunes 4 de mayo, fecha que coincide con el primer día hábil del mes.

Esta medida abarca la totalidad de los trabajadores en actividad y a los agentes pasivos que integran la Administración Pública Provincial.

 

En cuanto a la disponibilidad de los fondos, las autoridades aclararon que el dinero estará listo para ser retirado a partir del martes 5 de mayo, operando a través de toda la red de cajeros automáticos y en las ventanillas habilitadas del Banco del Chubut para todos los sectores.

Asimismo, desde el Ministerio de Economía se precisó que el cumplimiento de esta obligación salarial demandará una erogación total de 152.494 millones de pesos.

 

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