El Bolsón: ¿En qué estado se encuentran las pasarelas sobre el Río Azul?

Las nuevas pasarelas del ANPRALE avanzan hacia su finalización con intervenciones en dos sectores del Área Natural Protegida: Hue-Naín y La Tronconada.

El Gobierno de Río Negro, a través del Departamento Provincial de Aguas (DPA), informó que las estructuras permitirán mejorar el acceso y reducir riesgos en los cruces sobre el río, especialmente en épocas de crecida.

El proyecto apunta a resolver una de las principales dificultades de ingreso a esta zona cercana a El Bolsón, donde el caudal del Río Azul suele condicionar la circulación peatonal y el traslado de quienes viven o trabajan en el área.

Hue-Naín con avance cercano a su finalización

Una de las obras más importantes es la pasarela ubicada en Hue-Naín, que presenta un avance del 90 %. La estructura tiene 65 metros de largo y 1,54 metros de ancho, y fue diseñada para uso peatonal y también para el paso de vehículos livianos.

Según se indicó, restan tareas menores vinculadas a terminaciones, lo que permitirá completar una infraestructura pensada para garantizar el acceso durante todo el año, incluso ante situaciones climáticas adversas.

Este punto es utilizado tanto por visitantes como por pobladores y personal que realiza tareas en el área protegida, por lo que su funcionamiento continuo es uno de los aspectos centrales del proyecto.

La Tronconada ya cuenta con cruce habilitado

En paralelo, la pasarela de La Tronconada ya fue finalizada. En este caso, se trata de una estructura exclusivamente peatonal de 50 metros de extensión y 1,10 metros de ancho.

Su construcción responde a una demanda sostenida en el tiempo, ya que el cruce en ese sector presentaba dificultades en períodos de deshielo o aumento del caudal del río. Con esta intervención, se busca garantizar un paso más previsible y seguro.

Inversión y alcance del proyecto

Las pasarelas Río Azul Lago Escondido forman parte de una inversión provincial que supera los 656 millones de pesos. La obra fue desarrollada por la Dirección de Proyectos Hidráulicos del DPA, con articulación de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático y el municipio de El Bolsón.

El financiamiento proviene de FONPLATA – Banco de Desarrollo, en el marco del Programa de Emergencia para la Atención Primaria y Recuperación de El Bolsón, gestionado por la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo (UPCEFE).

O.P.