Salud Escolar: realizaron controles integrales en el Jardín 409 y la Escuela 24

El equipo del CAPS Bella Vista, en conjunto con el Hospital Zonal de Esquel, llevó adelante una intensa jornada de trabajo en el marco del programa de Salud Escolar. Las actividades tuvieron lugar la semana pasada y alcanzaron a los alumnos que asisten al Jardín N° 409 "Los Maitenes" y a la Escuela Primaria N° 24.

Estos chequeos resultan fundamentales en esta etapa del crecimiento, ya que permiten realizar una detección temprana de diversas patologías y llevar adelante un seguimiento integral del desarrollo de los niños y niñas de nuestra comunidad. La prevención es, precisamente, el eje principal que busca reforzar este tipo de dispositivos sanitarios en el territorio.

Durante el operativo, los alumnos de sala de 5 años y los estudiantes de 6° grado fueron sometidos a una evaluación clínica completa. Además, los profesionales realizaron controles de agudeza visual y de salud bucal, junto a un seguimiento nutricional específico para cada estudiante, garantizando una mirada global sobre su estado de salud.

La jornada incluyó también una evaluación fonoaudiológica y charlas preventivas dirigidas tanto a los padres como a los alumnos. Un punto destacado de la visita fue la realización de ecografías de screening de Hidatidosis, especialmente enfocadas en los niños más pequeños de sala de 5 años, una medida preventiva de gran relevancia para el contexto sanitario de nuestra región.

Desde el Primer Nivel de Atención destacaron que estas acciones van mucho más allá de simples chequeos médicos. La intención es trabajar de manera constante y articulada entre el sistema de salud, las instituciones educativas y las familias. La charla brindada por las fonoaudiólogas del hospital es un claro ejemplo de esta sinergia, que permite brindar mejores herramientas de cuidado y acompañamiento a toda la comunidad.







M.G