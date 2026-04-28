Un jabalí de gran porte fue visto recorriendo las calles de Esquel

En las cercanías de la ruta de Esquel hacia Trevelin, distintos animales salvajes pueden aparecer si se dan las condiciones y la atención correcta.

La presencia de chanchos jabalíes en la región es una problemática de años, siendo no solo una especie exótica e invasora, sino que también es violenta hacia otros animales, sin depredadores naturales e incluso peligroso para los humanos por su agresividad.

En la noche de anoche, un vecino descubrió un espécimen recorriendo las calles Evans, en la zona de calle Pasteur, cruzando desde avenida Yrigoyen en dirección hacía el centro.

El video muestra como recorría las ramblas pero también los patios vecinos, solitario, pero con su porte que puede alcanzar en los especímenes un peso de hasta 100 kilos, causando alerta por los posibles riesgos en el ataque a animales domésticos, o transeúntes.

La invasión de jabalíes en la Patagonia lleva una década acercándose a los puntos urbanos. Bariloche vive una invasión grande, así como las zonas urbanas de la provincia de Santa Cruz, donde fue tras la pandemia donde pudo detectarse mayor presencia.

En este caso y por el momento, no se ha reportado el ataque a animales ni personas. Solo su cercanía a las casas de la ciudad.

SL