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Por Redacción Red43

“Latidos del Desierto” noche de arte y cultura libanesa en Bro's

Sol Kerbage y Mariela Amaturi invitaron a la comunidad a disfrutar de una nueva puesta en escena de la productora Iusef, que celebra sus 10 años con una propuesta inspirada en la obra de Khalil Gibran.
Por Redacción Red43

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Este sábado 2 de mayo a las 21:00 hs se presentará “Latidos del Desierto” en Bro's, Roca 445, un espectáculo que combina danza, narrativa y gastronomía en una propuesta artística que busca conectar con las emociones y la cultura libanesa.

 

“Vamos a hacer un show que se llama Latidos del Desierto. Esto es una puesta en escena donde hay todo un guión y todo un porqué”, explican Sol y Mariela e invitan al público a sumarse a la noche: “Va a haber gastronomía árabe, así que los invitamos a que vengan a probar unas empanadas riquísimas”.

 

También detallaron que la producción está atravesada por la obra de Khalil Gibran: "Es un poeta libanés muy popular y la danza va atravesada por esta narrativa”.

 

Además, explicaron que la propuesta habla sobre “esta luz interior, sobre los latidos del corazón, que para nosotros es nuestra manera de ver la danza, de vivir la danza”.

 

El espectáculo forma parte de la celebración por los 10 años de la productora: "La estamos celebrando acá en la Casa de Bro's, así que súper agradecida por el espacio".

 

Las organizadoras remarcaron que la convocatoria está abierta a toda la comunidad y no solo a quienes pertenecen a la colectividad libanesa. “Tenemos público muy versátil, gente que no es de la colectividad y, sin embargo, que nos acompaña constantemente”, afirmaron.

 

Además, adelantaron nuevas presentaciones para junio y diciembre, con nuevas propuestas artísticas que seguirán apostando a la danza y la identidad cultural.

 

 

 

R.G.

 

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