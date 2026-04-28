Santa Fe aplicó la primera sanción económica a la familia de un menor por amenaza escolar

El gobierno de Santa Fe aplicó la primera sanción económica a los padres de un adolescente que realizó una falsa amenaza en una escuela. La familia deberá abonar $6.024.944, cifra que corresponde al costo total del operativo policial y de seguridad activado tras el hecho.

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, explicó que la notificación fue entregada a ambos padres del menor identificado como responsable. Durante el procedimiento, al conocer el monto, el padre reaccionó diciendo: “Cara la jodita”.

Las intimaciones incluyen el detalle de la deuda y un plazo de cinco días para el pago. Si no se cumple, el caso pasa a la Fiscalía de Estado, que puede avanzar con medidas judiciales como embargos o inhibición de bienes.

Cococcioni señaló que ya se identificaron responsables en 58 hechos similares, con más de 70 personas involucradas. Según estimaciones oficiales, el reclamo total ya supera los $250 millones.

El funcionario aclaró que no se trata de una multa penal, sino de una indemnización civil para recuperar el gasto público generado por cada operativo policial.

R.G.