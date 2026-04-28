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Por Redacción Red43

Santa Fe aplicó la primera sanción económica a la familia de un menor por amenaza escolar

Los padres de un adolescente deberán pagar más de seis millones de pesos por una falsa amenaza en una escuela. El monto corresponde al costo total del operativo de seguridad desplegado tras el hecho.
Por Redacción Red43

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El gobierno de Santa Fe aplicó la primera sanción económica a los padres de un adolescente que realizó una falsa amenaza en una escuela. La familia deberá abonar $6.024.944, cifra que corresponde al costo total del operativo policial y de seguridad activado tras el hecho.

 

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, explicó que la notificación fue entregada a ambos padres del menor identificado como responsable. Durante el procedimiento, al conocer el monto, el padre reaccionó diciendo: “Cara la jodita”.

 

Las intimaciones incluyen el detalle de la deuda y un plazo de cinco días para el pago. Si no se cumple, el caso pasa a la Fiscalía de Estado, que puede avanzar con medidas judiciales como embargos o inhibición de bienes.

 

Cococcioni señaló que ya se identificaron responsables en 58 hechos similares, con más de 70 personas involucradas. Según estimaciones oficiales, el reclamo total ya supera los $250 millones.

 

El funcionario aclaró que no se trata de una multa penal, sino de una indemnización civil para recuperar el gasto público generado por cada operativo policial.

 

 

 

R.G.

 

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