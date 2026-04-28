Siete balazos y dos armas en el doble asesinato a quemarropa de Comodoro Rivadavia

La investigación por el doble homicidio ocurrido el miércoles 22 tuvo novedades tras las declaraciones del fiscal Julio Puentes. Los peritajes iniciales sobre los cuerpos de las víctimas revelaron el uso de al menos dos armas de fuego distintas, lo que refuerza la hipótesis de una ejecución planificada por un dúo de atacantes en un sector residencial de la ciudad: La Prensa al 100, en barrio Pueyrredón.

A pesar de que aún no se han concretado detenciones, el Ministerio Público Fiscal (MPF) junto a la Brigada de Investigaciones trabajan intensamente en el relevamiento de cámaras de seguridad privadas ante la escasez de domos oficiales. El testimonio de la madre de Rodrigo César Pedro Nieves (25) ya forma parte del expediente, apuntando directamente a rencillas previas y amenazas de bandas rivales, sobre todo la familia Vera.

El fiscal Julio Puentes brindó detalles sobre el avance de la causa que investiga el asesinato de Nieves y Agustina Asencio (24). Según el representante del MPF, los resultados de las autopsias y el análisis balístico preliminar permitieron establecer que se trató de un ataque coordinado con gran poder de fuego.

“Presumimos que son dos los tiradores”, afirmó Puentes, fundamentando su hipótesis en la diversidad de proyectiles hallados en la escena y en los cuerpos. Nieves recibió tres disparos (dos en la cabeza y uno en el pecho), mientras que Asencio recibió cuatro impactos (dos en la cabeza, uno en el pecho y el restante en el cuello), todos provenientes de diferentes calibres.

Ante la dificultad de hallar testigos presenciales que puedan identificar a los autores con nitidez, la fiscalía ha volcado sus esfuerzos a la parte técnica. Dado que la zona residencial cuenta con pocas cámaras de monitoreo oficial, la Brigada de Investigaciones realiza un exhaustivo relevamiento de imágenes de viviendas particulares y comercios para reconstruir el recorrido de los vehículos involucrados.

La línea investigativa más fuerte apunta a un ajuste de cuentas vinculado al historial de conflictos de la familia Nieves, teniendo en cuenta además que el año pasado fueron asesinados dos hermanos de Rodrigo. Justamente él era el principal testigo en el crimen de Matías Hugo Jesús Nieves (30), asesinado en enero de 2025 y por el cual permanece detenido Agustín Ernesto Vera.

Asimismo, se espera la declaración de familiares y amigos de la joven asesinada para profundizar en su círculo de amistades y determinar el vínculo exacto que la unía a Nieves, ya que se confirmó que no era su pareja estable. No se descarta ninguna hipótesis, incluso la de un posible móvil afectivo.