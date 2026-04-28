Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 28 de Abril de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad
28 de Abril de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

“Sus manos están manchadas con sangre”: la dura respuesta de la madrastra de Ángel a los psicólogos

Los profesionales emitieron un comunicado repudiando agresiones en las redes. Lorena Andrade les contestó. El nene, de 4 años murió tras el maltrato de su madre y su pareja en Comodoro Rivadavia. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Lorena Andrade, madrastra de Ángel, cuestionó duramente al Colecgo de Psicólogos de Chubut, luego de que la institución se pronunciara por primera vez tras la muerte del menor y advirtiera sobre la violencia en plataformas digitales contra las profesionales apuntadas por la familia del niño.

 

"Alimentan más la violencia. ¿Con qué cara sacan comunicados? Saben que asesinaron a nuestro bebé de 4 años entregado por informes de la que defienden, la psicóloga Jennifer Gisel Leiva", afirmó la mujer en una publicación realizada este lunes por la tarde en la red social Facebook.

 

"Acá la única víctima, por culpa de su inutilidad y abuso de poder, es Ángel, nadie más. Ya dejen de reírse de mi bebé. Respeten un poco. Nosotros hicimos todo bien. El juez Pérez, la defensora Roldán y la psicóloga Leiva le fallaron a Ángel. Sus manos están manchadas con la sangre de mi bebé. Deben ir presos", concluyó Lorena.

 

El comunicado de los Psicólogos

 

El Colegio Profesional de Psicólogos de Chubut se pronunció públicamente a 22 días de la muerte de Ángel. A través de un comunicado, la entidad expresó su dolor, cuestionó versiones difundidas en redes sociales y pidió prudencia mientras avanza la causa.

 

La institución reclamó una investigación “efectiva y con celeridad” para esclarecer lo ocurrido, y rechazó enérgicamente los discursos de odio y mensajes violentos que circularon en redes sociales en torno al caso.

 

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento fue la denuncia por el uso indebido de la imagen de su presidenta, la licenciada Karina Vanesa Marín, en publicaciones que la vinculaban con la causa. Desde el Colegio aclararon que la profesional no tiene relación con el expediente y advirtieron que la difusión de información falsa entorpece el proceso judicial.

 

Finalmente, el organismo hizo un llamado a la responsabilidad tanto de la comunidad como de los medios de comunicación, subrayando la necesidad de actuar con prudencia ante un caso de extrema sensibilidad. “El odio no construye justicia”, concluye el comunicado.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Un jabalí de gran porte fue visto recorriendo las calles de Esquel
2
 Exfuncionario municipal y provincial condenado por abuso sexual
3
 Néstor González y María Eugenia Estefanía lideran la nueva propuesta del radicalismo local
4
 Prisión preventiva por el ataque en el barrio Ceferino
5
 Ruta 40: Dos vehículos colisionaron este martes por la mañana
1
 Educación vial: la Subsecretaría provincial celebró un nuevo aniversario con actividades en las escuelas
2
 "Somos unos valientes": Bro´s, nueva cervecería y hamburguesería en Esquel
3
 Trevelin define su agenda para los Juegos Comunales y Evita
4
 Argentina recupera el estatus de país libre de gripe aviar
5
 Prisión preventiva por el ataque en el barrio Ceferino
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -