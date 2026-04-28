“Sus manos están manchadas con sangre”: la dura respuesta de la madrastra de Ángel a los psicólogos

Lorena Andrade, madrastra de Ángel, cuestionó duramente al Colecgo de Psicólogos de Chubut, luego de que la institución se pronunciara por primera vez tras la muerte del menor y advirtiera sobre la violencia en plataformas digitales contra las profesionales apuntadas por la familia del niño.

"Alimentan más la violencia. ¿Con qué cara sacan comunicados? Saben que asesinaron a nuestro bebé de 4 años entregado por informes de la que defienden, la psicóloga Jennifer Gisel Leiva", afirmó la mujer en una publicación realizada este lunes por la tarde en la red social Facebook.

"Acá la única víctima, por culpa de su inutilidad y abuso de poder, es Ángel, nadie más. Ya dejen de reírse de mi bebé. Respeten un poco. Nosotros hicimos todo bien. El juez Pérez, la defensora Roldán y la psicóloga Leiva le fallaron a Ángel. Sus manos están manchadas con la sangre de mi bebé. Deben ir presos", concluyó Lorena.

El comunicado de los Psicólogos

El Colegio Profesional de Psicólogos de Chubut se pronunció públicamente a 22 días de la muerte de Ángel. A través de un comunicado, la entidad expresó su dolor, cuestionó versiones difundidas en redes sociales y pidió prudencia mientras avanza la causa.

La institución reclamó una investigación “efectiva y con celeridad” para esclarecer lo ocurrido, y rechazó enérgicamente los discursos de odio y mensajes violentos que circularon en redes sociales en torno al caso.

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento fue la denuncia por el uso indebido de la imagen de su presidenta, la licenciada Karina Vanesa Marín, en publicaciones que la vinculaban con la causa. Desde el Colegio aclararon que la profesional no tiene relación con el expediente y advirtieron que la difusión de información falsa entorpece el proceso judicial.

Finalmente, el organismo hizo un llamado a la responsabilidad tanto de la comunidad como de los medios de comunicación, subrayando la necesidad de actuar con prudencia ante un caso de extrema sensibilidad. “El odio no construye justicia”, concluye el comunicado.