Trevelin conmemora el histórico Plebiscito de 1902

La Municipalidad de Trevelin y la Asociación Galesa "16 de Octubre" invitan a toda la comunidad a participar del acto conmemorativo por el Plebiscito de 1902. Esta fecha, conocida como el Día del Pronunciamiento Histórico, es un acontecimiento fundamental para la identidad y la historia de nuestra región cordillerana.

El encuentro se llevará a cabo el próximo jueves 30 de abril en la Escuela N° 18 de Trevelin. La cita está programada para las 15 horas, momento en el cual se realizará la ceremonia para honrar este suceso que definió el destino de estas tierras.

La convocatoria fue realizada formalmente por el intendente de Trevelin, Héctor Ricardo Ingram, y la presidenta de la Asociación Galesa "16 de Octubre", María Esther Evans. Ambas autoridades hicieron extensiva la invitación a los vecinos y vecinas para acompañar este acto de memoria y revalorización histórica.

La jornada busca mantener vivo el legado del pronunciamiento de 1902, un evento clave que marcó un antes y un después en la pertenencia territorial. Se espera contar con una amplia participación de la comunidad para acompañar este reconocimiento a los protagonistas de nuestra historia.













M.G