Día de la Producción Local: Inauguran el Mercadito Agroecológico de Montaña en El Bolsón

El Día de la Producción Local en El Bolsón se celebrará este sábado 2 de mayo con una propuesta que reunirá a productores, vecinos y visitantes en la tradicional Feria Franca. La actividad se desarrollará de 11 a 16 horas, con una agenda que incluye feria, música en vivo, charlas, degustaciones y la inauguración de un nuevo espacio dentro del predio.

La convocatoria, impulsada por la Municipalidad, busca poner en valor el trabajo de quienes producen en la zona y generar un punto de encuentro para conocer, intercambiar y disfrutar de lo que se elabora en la zona.

Jornada con múltiples propuestas

Durante el Día de la Producción Local, quienes se acerquen a la Feria Franca podrán recorrer los distintos puestos de productores, donde se ofrecerán alimentos, elaboraciones artesanales y propuestas vinculadas a la producción agroecológica.

Además, habrá música en vivo que acompañará la jornada. También se desarrollarán charlas abiertas y espacios de intercambio, orientados a difundir experiencias y conocimientos vinculados a la producción.

Las degustaciones serán otro de los atractivos del día, permitiendo conocer sabores y productos elaborados en la zona.

Inauguración del Mercadito Agroecológico de Montaña

Uno de los momentos más importantes será la inauguración del Mercadito Agroecológico de Montaña, un nuevo espacio dentro del predio que estará destinado a la comercialización y promoción de productos agroecológicos.

La jornada se llevará a cabo en la Feria Franca de El Bolsón, ubicada en la intersección de Onelli y Roca. Este espacio es históricamente uno de los principales puntos de comercialización directa entre productores y público, con una fuerte presencia durante todo el año, visibilizando el trabajo diario de quienes sostienen la actividad productiva y promueven el consumo de cercanía.

O.P.