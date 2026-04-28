Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 28 de Abril de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad EsquelChubut
28 de Abril de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Hace 13 años, José Larralde se presentaba en el Gimnasio Municipal de Esquel

En lo que fue la última presentación en la ciudad del cantor, hoy ya retirado de los escenarios. Las fotos en las paginas de fans volvieron a refrescar la memoria de los vecinos que asistieron.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En un lejano mes de abril del año 2013, la ciudad de Esquel se unía frente al atronador vozarrón del cantor orillero, Don José Larralde.

 

Las postales de aquel día, fueron devueltas a la internet por las paginas de fanáticos en la mañana de hoy, guardando una postal que sería única ya que Larralde, a sus 88 años, se encuentra retirado de los escenarios desde la pandemia.

 

En buen estado de salud, pese a que más de una vez en este tiempo tuvo que salir a desmentir incluso tener problemas económicos, simplemente su voluntad de vivir reservado de las cámaras y la internet.

 

Pero ese día en el Gimnasio Municipal, los vecinos pudieron guardarse una mínima postal, ya que Larralde en vivo pedía también que si lo iban a escuchar, por favor, dejen cámaras y celulares de lado. La guitarra y el escenario no fueron para el un escudo o un disfraz, sino un lugar para charlar y con la palabra, llegar a sus canciones que por más de grabó por 30 años, retirándose también de los estudios en el año 1999 con el disco "A las 11-1/4".

 

Incluso en aquel último disco, su amor y respeto por el sur del país quedó plasmado en la canción "Patagonia", uniendo una historia de coherencia que hace que su reescucha sea siempre conmovedora, como en aquella grabación de sus primeros discos donde la música de Los Berbel entraba naturalmente, siendo una hermandad larga y permanente con los vecinos, trabajadores de campo y también con la alta sociedad que se unieron en aquella velada esquelense.

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Tres detenidos por el ataque a un joven de 21 años en Esquel
2
 Exfuncionario municipal y provincial condenado por abuso sexual
3
 Pago de salarios estatales en Chubut y Río Negro: Cuándo cobran en mayo
4
 Enfermero a juicio por robo de morfina
5
 Lidia Aguilera QEPD
1
 Torres anunció cambios en el Gabinete
2
 Santa Fe aplicó la primera sanción económica a la familia de un menor por amenaza escolar
3
 Hace 13 años, José Larralde se presentaba en el Gimnasio Municipal de Esquel
4
 Incendio: Un calefactor habría provocado el fuego en un galpón
5
 Dramático accidente en El Bolsón: Una mujer fue hospitalizada tras un fuerte choque
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -