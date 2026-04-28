Hace 13 años, José Larralde se presentaba en el Gimnasio Municipal de Esquel

En un lejano mes de abril del año 2013, la ciudad de Esquel se unía frente al atronador vozarrón del cantor orillero, Don José Larralde.

Las postales de aquel día, fueron devueltas a la internet por las paginas de fanáticos en la mañana de hoy, guardando una postal que sería única ya que Larralde, a sus 88 años, se encuentra retirado de los escenarios desde la pandemia.

En buen estado de salud, pese a que más de una vez en este tiempo tuvo que salir a desmentir incluso tener problemas económicos, simplemente su voluntad de vivir reservado de las cámaras y la internet.

Pero ese día en el Gimnasio Municipal, los vecinos pudieron guardarse una mínima postal, ya que Larralde en vivo pedía también que si lo iban a escuchar, por favor, dejen cámaras y celulares de lado. La guitarra y el escenario no fueron para el un escudo o un disfraz, sino un lugar para charlar y con la palabra, llegar a sus canciones que por más de grabó por 30 años, retirándose también de los estudios en el año 1999 con el disco "A las 11-1/4".

Incluso en aquel último disco, su amor y respeto por el sur del país quedó plasmado en la canción "Patagonia", uniendo una historia de coherencia que hace que su reescucha sea siempre conmovedora, como en aquella grabación de sus primeros discos donde la música de Los Berbel entraba naturalmente, siendo una hermandad larga y permanente con los vecinos, trabajadores de campo y también con la alta sociedad que se unieron en aquella velada esquelense.

SL