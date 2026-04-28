Destaparon féretros, robaron placas y vandalizaron tumbas: el cementerio donde nadie descansa en paz

El cementerio de Cipolletti nuevamente volvió a sufrir robos, con tumbas abiertas y daños en sectores internos del predio. Desde la administración local reconocieron que los robos de placas y los actos de vandalismo no son hechos nuevos, y señalaron que la falta de vigilancia durante la noche facilita el accionar delictivo.

Karina Astudillo, responsable del cementerio, explicó que uno de los videos difundidos corresponde a una bóveda muy antigua y abandonada desde hace años. Según indicó, personas ingresaron al lugar, movieron tapas de féretros y registraron imágenes del estado en que se encontraba. “Es una bóveda de muchos años, en abandono desde hace tiempo. No es algo reciente”, sostuvo.

Además, el pasado viernes se registró otro episodio insólito dentro del predio. Una mujer que había concurrido junto a su hija a visitar a un familiar encontró a un hombre completamente desnudo en el sector nuevo del cementerio. Tras el aviso al personal, se dio intervención a la Policía, que logró demorarlo rápidamente.

Desde la administración señalaron que los delincuentes suelen ingresar en horarios nocturnos para sustraer placas de bronce y otros elementos metálicos de valor. “Mientras haya lugares que compren esos materiales, estos hechos van a seguir ocurriendo”, advirtieron desde el lugar.

No obstante, aseguraron que en las últimas semanas los robos disminuyeron. Cada mañana, personal de seguridad recorre el predio para detectar daños o faltantes y realizar controles preventivos.

Otro de los problemas que enfrenta el cementerio es la capacidad. Según informaron, el lugar se encuentra en estado de emergencia desde 2024 por la escasez de nichos y espacios disponibles.

Para afrontar la situación, este año avanzarán con cremaciones administrativas de nichos y sepulturas cuyos responsables mantienen deudas de más de veinte años. La medida busca liberar lugares y permitir nuevas inhumaciones.

De esta manera, el cementerio de Cipolletti atraviesa una doble problemática: la inseguridad por robos y vandalismo, y la necesidad urgente de reorganizar espacios ante la creciente demanda.