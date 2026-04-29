Noche de tango y folklore en el Centro de Jubilados Bella Vista

El Centro de Jubilados Bella Vista realiza todos los viernes una jornada dedicada al tango y al folklore denominada Entre Tangos y Algo Más. La actividad incluye instancias de formación y un espacio de baile social que se extiende hasta la medianoche en las instalaciones de la institución.

El cronograma de actividades inicia a las 19 horas con la clase de tango, seguida a las 20 horas por la de folklore. Ambas instancias de aprendizaje se dictan bajo la modalidad de clase abierta a la gorra, permitiendo el acceso a los interesados en iniciarse o practicar estas disciplinas.

Posteriormente, de 21 a 00 horas, se habilita el salón para El Gran Encuentro, un espacio de baile y recreación. Según informaron desde la organización, aquellas personas que abonen la clase abierta pueden permanecer en el evento sin costo adicional. Por otro lado, quienes asistan únicamente al espacio de baile a partir de las 21 horas deberán abonar una entrada de 5000 pesos.

La propuesta se desarrolla semanalmente en la sede del Centro de Jubilados, posicionándose como una opción de actividad cultural y social para los días viernes en la ciudad.

E.B.W.