Violencia de género: el Ministerio Público Fiscal participó de la mesa plenaria en la Legislatura

Representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) formaron parte de la reciente sesión plenaria de la Mesa Provincial de Enlace Interministerial e Interpoderes. El encuentro, que tuvo como objetivo central coordinar acciones para prevenir y erradicar la violencia de género, se desarrolló en la Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut con la presencia de referentes de los tres poderes del Estado.

En representación del MPF asistieron la licenciada Griselda García Alonso, directora del Área de Capacitación, y María Suquia, integrante del Área Procomunidad del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (SAVD). Su participación subraya el rol activo del organismo en la construcción de políticas públicas orientadas a promover la igualdad de oportunidades y la protección de las víctimas en todo el territorio provincial.

Durante la jornada, los asistentes analizaron los avances logrados por las distintas comisiones de trabajo que integran la mesa. El intercambio permitió evaluar las estrategias actuales y ajustar los mecanismos de articulación entre los ministerios y los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo para garantizar una respuesta integral ante las problemáticas de género.

Uno de los puntos clave de la reunión fue la elaboración de propuestas conjuntas de cara a la conmemoración del próximo 3 de junio, bajo la consigna “Ni Una Menos”. En este sentido, las instituciones reafirmaron su compromiso de trabajo conjunto para visibilizar la problemática y fortalecer las herramientas de prevención y erradicación de las violencias por motivos de género en la sociedad.











M.G