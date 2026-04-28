Actualización sobre el estado del bebé accidentado en el Cerro Ventana

El pequeño que protagonizó un impactante accidente el domingo pasado en el Cerro Ventana, en las cercanías de la ciudad de Bariloche, ya se encuentra fuera de peligro. Tras permanecer 24 horas en observación en el Hospital Zonal, los médicos confirmaron que solo sufrió escoriaciones y traumatismos leves, ya que la estructura de la mochila en la que era transportado absorbió la mayor parte del impacto durante el rodamiento por la pendiente.

En el plano judicial, el fiscal Guillermo Lista ha centrado la investigación en el estado del equipamiento de montaña. Se ordenó el secuestro de la mochila porta bebé para que peritos técnicos analicen si el desprendimiento ocurrió por una rotura de los materiales o por un error en el ajuste de las correas por parte de los progenitores.

"Es fundamental analizar el estado del elemento de transporte para determinar responsabilidades", indicaron fuentes judiciales respecto a las pericias que se realizarán en los próximos días.

La pareja, de nacionalidad rusa pero con residencia en Argentina, se encontraba realizando el ascenso cuando la mochila se soltó de la espalda de la madre. Por el momento, la causa continúa caratulada preventivamente como investigación por negligencia hasta que se obtengan los resultados del informe técnico sobre el producto de trekking utilizado.