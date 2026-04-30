Ceniza, humo y desconcierto: 18 años de la erupción del volcán que oscureció a Esquel

Las réplicas de temblores y sismos en áreas volcánicas del vecino país de Chile, suelen tener su alcance también en la zona cordillerana del sur argentino.

Pero hubo un hito inesperado en el año 2008, que comenzó como un temblor más y se convirtió en una densa fumarola de humo y ceniza que oscureció la ciudad de Esquel durante meses.

18 años de la erupción Volcán Chaitén

A las 20:56 (hora local) del 30 de abril de 2008, se inició un enjambre sísmico de magnitud importante en las inmediaciones del volcán Chaitén, el que fue percibido por la población de las comunas cercanas Futaleufú y Palena.

La sucesión de sismos fue coronada por el inicio de una violenta y repentina erupción aproximadamente a las 23:38 hora local del 1 de mayo de 2008, la cual, por las condiciones de oscuridad, fue inicialmente atribuida al volcán Michinmahuida.

La columna eruptiva, conformada por sucesivas explosiones con emisión de cenizas y gases, alcanzó cerca de 20 kilómetros de altura sobre la cumbre del domo, disparada de un cráter superior a los 200 metros.

El 6 de mayo, el ciclo eruptivo recrudeció y unió dos cráteres en el flanco norte del domo, superando los 800 metros.

Evacuación y estupor en la Patagonia

En la madrugada del 2 de mayo de 2008, las autoridades regionales decretaron alerta roja administrativa e iniciaron la evacuación de los sectores más afectados por las cenizas. En 24 horas, más de cuatro mil personas fueron evacuadas exitosamente desde las zonas de riesgo de Chile,

El material volcánico a territorio argentino: las localidades de Esquel, Trevelin y la cordillera provincial se vieron envueltas en cenizas, obligando la suspensión de clases y demás actividades de circulación al aire libre. La aeronavegación fue oficialmente suspendida, y durante semanas la acumulación de residuos volcánicos superó los 30 sentimenteros en muchos puntos, afectando también la ganadería y generando alerta para las personas mayores o con dolencias respiratorias.

Los sedimentos hicieron incluso temer por la contaminación del agua potable. Pero lo peor sin dudas fue en la misma ciudad de Chaitén: los sedimentos cubrieron el 95% de la ciudad. Recién en 2011 se pudo retomar su construcción, cediendo el alerta de nuevas erupciones.

SL