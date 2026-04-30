Emiten alerta amarilla por nevadas para gran parte de la cordillera de Chubut

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por nevadas para distintos sectores de la cordillera de Chubut, prevista para la noche de este jueves 30 de abril y la madrugada del viernes 1 de mayo.

Según se informó, las zonas afectadas serán la Cordillera de Cushamen, Cordillera de Futaleufú, Cordillera de Languiñeo y Cordillera de Tehuelches, donde se esperan nevadas persistentes de variada intensidad.

El organismo anticipó que los valores de nieve acumulada podrían ubicarse entre los 10 y 20 centímetros, aunque no se descarta que sean superados de manera puntual en algunas áreas.

Además, en las zonas más bajas, la precipitación podría presentarse en forma de lluvia o aguanieve, por lo que se recomienda circular con precaución y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

En el caso de la cordillera de Cushamen, el fenómeno continuará afectando la región durante la madrugada del viernes 1 de mayo.

R.G.