Chubut extiende la temporada de pesca

El Gobierno del Chubut informó este miércoles que la Temporada de Pesca Deportiva Continental 2025/2026 se prolongará hasta el domingo 3 de mayo inclusive. La disposición, firmada por el director de Pesca Continental, Pablo Buono, modifica la fecha de cierre originalmente prevista para el 1 de mayo según la normativa vigente en la región patagónica.

Esta decisión de extender el período habilitado responde a la necesidad de promocionar y fortalecer una actividad que ha adquirido una importancia sustancial en la provincia durante los últimos años. El organismo argumentó que el fin de semana largo representa una excelente oportunidad para ampliar la oferta, beneficiando tanto a los pescadores como a los prestadores del sector turístico y comercial.

Desde la cartera de Pesca destacaron que esta medida es el resultado de un trabajo articulado con los municipios y los diversos actores vinculados al sector para consolidar a Chubut como un destino de referencia. Asimismo, se aclaró que la extensión contempla la continuidad de los operativos de control y fiscalización para garantizar la protección del recurso ictícola.

En este sentido, la Provincia dispuso los mecanismos pertinentes para asegurar la presencia efectiva del cuerpo de fiscalizadores en todos los ambientes habilitados. El objetivo principal de mantener estos operativos es evitar la pesca furtiva y resguardar la fauna en el cierre de este ciclo deportivo.

E.B.W.