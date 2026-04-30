Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 30 de Abril de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad ChubutPromo 2X3
30 de Abril de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Promoción turística del ISSyS

El Instituto lanzó una propuesta especial de 3x2 en sus complejos de Playa Unión y Las Golondrinas para que los afiliados disfruten durante este fin de semana largo por el Día del Trabajador. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Instituto de Seguridad Social y Seguros del Chubut puso en marcha una promoción especial en sus complejos turísticos destinada a sus afiliados, aprovechando el fin de semana largo que combina el feriado provincial del jueves 30 de abril con el Día del Trabajador el viernes 1 de mayo. La propuesta busca fomentar el turismo social y el bienestar de la comunidad rindiendo beneficios exclusivos en infraestructura propia.

 

La iniciativa contempla una modalidad de 2x3, donde los afiliados abonan dos noches y acceden a una tercera sin costo adicional. Esta promoción estará vigente de manera única para estadías comprendidas entre el 30 de abril y el 3 de mayo de 2026.

 

 

 

Dentro de las opciones disponibles se encuentra el Complejo El Edén, ubicado en Las Golondrinas, sobre la Ruta Nacional N.º 40. Este predio ofrece la promoción para estadías en sus cabañas, situadas en un punto estratégico a pocos kilómetros de Lago Puelo y El Bolsón. Por otro lado, también se encuentra disponible el Hotel Playa Unión, que brinda alojamiento con todos los servicios en el entorno costero de la villa balnearia.

 

Desde el organismo señalaron que este tipo de acciones forman parte de las políticas orientadas a fortalecer el acceso al descanso y la recreación de los trabajadores. Para obtener más información o realizar reservas, las personas interesadas pueden dirigirse a las delegaciones más cercanas, consultar los sitios oficiales o contactarse directamente con los complejos.

 

En el caso de El Edén, los interesados pueden comunicarse al teléfono 0294-4471828 o vía WhatsApp al 2944-378345. Para el complejo de Playa Unión, el contacto es el 280-4911937. También se encuentra disponible toda la información detallada en el sitio web oficial www.issys.gov.ar.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Una esquelense detenida junto a otros 194 activistas en una misión solidaria a Gaza
2
 ¿Quién es el "sireno más austral del mundo" que vive en nuestra provincia?
3
 "Todo por mi hijo": rifa su vehículo para pagar un tratamiento médico en Buenos Aires
4
 Ceniza, humo y desconcierto: 18 años de la erupción del volcán que oscureció a Esquel
5
 Se viene la Copa Itaya, el Torneo Nacional de Karate más importante del país
1
 Anuncian alerta amarilla por nevadas en la cordillera de Chubut
2
 Patio Merino prepara una jornada con música en vivo y feria por el Día del Trabajador
3
 Trelew: principio de incendio en el pabellón femenino del IPP tras una pelea
4
 “Todos llegan de la mejor manera, ahora a disfrutar”
5
 Esquel: el municipio avanza con la construcción del nuevo Módulo de la Planta de Residuos
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -