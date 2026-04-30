Promoción turística del ISSyS

El Instituto de Seguridad Social y Seguros del Chubut puso en marcha una promoción especial en sus complejos turísticos destinada a sus afiliados, aprovechando el fin de semana largo que combina el feriado provincial del jueves 30 de abril con el Día del Trabajador el viernes 1 de mayo. La propuesta busca fomentar el turismo social y el bienestar de la comunidad rindiendo beneficios exclusivos en infraestructura propia.

La iniciativa contempla una modalidad de 2x3, donde los afiliados abonan dos noches y acceden a una tercera sin costo adicional. Esta promoción estará vigente de manera única para estadías comprendidas entre el 30 de abril y el 3 de mayo de 2026.

Dentro de las opciones disponibles se encuentra el Complejo El Edén, ubicado en Las Golondrinas, sobre la Ruta Nacional N.º 40. Este predio ofrece la promoción para estadías en sus cabañas, situadas en un punto estratégico a pocos kilómetros de Lago Puelo y El Bolsón. Por otro lado, también se encuentra disponible el Hotel Playa Unión, que brinda alojamiento con todos los servicios en el entorno costero de la villa balnearia.

Desde el organismo señalaron que este tipo de acciones forman parte de las políticas orientadas a fortalecer el acceso al descanso y la recreación de los trabajadores. Para obtener más información o realizar reservas, las personas interesadas pueden dirigirse a las delegaciones más cercanas, consultar los sitios oficiales o contactarse directamente con los complejos.

En el caso de El Edén, los interesados pueden comunicarse al teléfono 0294-4471828 o vía WhatsApp al 2944-378345. Para el complejo de Playa Unión, el contacto es el 280-4911937. También se encuentra disponible toda la información detallada en el sitio web oficial www.issys.gov.ar.