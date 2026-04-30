Abuso infantil: Allanamientos simultáneos en Puerto Madryn, Trelew y Rada Tilly

30 de Abril de 2026
Puerto Madryn fue una de las ciudades alcanzadas por el operativo internacional “Aliados por la Infancia VI”, que investiga delitos de explotación sexual infantil en entornos digitales en 16 países.
En Chubut hubo allanamientos simultáneos en Puerto Madryn, Trelew y Rada Tilly.
Se secuestraron 13 computadoras, más de 43 dispositivos de almacenamiento y celulares que serán peritados.
En la provincia no se registraron detenidos.
A nivel nacional, el operativo tuvo 68 objetivos investigativos en distintas provincias y dejó un total de 26 detenidos, además del secuestro de numerosos dispositivos y el resguardo de 4 menores.
