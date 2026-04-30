Jueves 30 de Abril de 2026
Abuso infantil: Allanamientos simultáneos en Puerto Madryn, Trelew y Rada Tilly

Un operativo internacional investiga delitos de explotación sexual infantil en entornos digitales en 16 países.
Puerto Madryn fue una de las ciudades alcanzadas por el operativo internacional “Aliados por la Infancia VI”, que investiga delitos de explotación sexual infantil en entornos digitales en 16 países.

 

En Chubut hubo allanamientos simultáneos en Puerto Madryn, Trelew y Rada Tilly.

 

Se secuestraron 13 computadoras, más de 43 dispositivos de almacenamiento y celulares que serán peritados.

 

En la provincia no se registraron detenidos.

 

A nivel nacional, el operativo tuvo 68 objetivos investigativos en distintas provincias y dejó un total de 26 detenidos, además del secuestro de numerosos dispositivos y el resguardo de 4 menores.

 

1
 Una esquelense detenida junto a otros 194 activistas en una misión solidaria a Gaza
2
 ¿Quién es el "sireno más austral del mundo" que vive en nuestra provincia?
3
 "Todo por mi hijo": rifa su vehículo para pagar un tratamiento médico en Buenos Aires
4
 Ceniza, humo y desconcierto: 18 años de la erupción del volcán que oscureció a Esquel
5
 Se viene la Copa Itaya, el Torneo Nacional de Karate más importante del país
1
 Patio Merino prepara una jornada con música en vivo y feria por el Día del Trabajador
2
 Gran participación de los Parajes de Trevelin en los Juegos Comunales
3
 Esquel: el municipio avanza con la construcción del nuevo Módulo de la Planta de Residuos
4
 Trelew: principio de incendio en el pabellón femenino del IPP tras una pelea
5
 Anuncian alerta amarilla por nevadas en la cordillera de Chubut
