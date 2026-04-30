Tomi Lebrero y Leila Cherro se presentan esta noche en Trevelin

Tomi Lebrero es un músico, compositor y multiinstrumentista argentino que se ha consolidado como una figura central de la escena de cantautores independientes en Buenos Aires. Con una trayectoria de más de 20 años, su propuesta artística combina elementos del rock acústico, el tango y el folklore, destacándose por su destreza en el bandoneón y la guitarra.

En esta oportunidad, el artista se presentará este jueves 30 de abril a las 21 horas en La Encrucijada, ubicada en Trevelin. La velada contará con la participación especial de Leila Cherro, con quien compartirá un repertorio que recorre sus canciones en un formato acústico y cercano.

Cabe recordar que Lebrero ya se encontraba en la zona para dictar un taller de canciones y realizar presentaciones en otros espacios culturales, donde busca generar un intercambio creativo con el público local. Esta nueva fecha se suma como una oportunidad para disfrutar de dos referentes de la música independiente en un escenario emblemático de la localidad.

E.B.W.