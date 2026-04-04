Chubut definió su selección de Tiro con Arco para los Juegos de la Integración Patagónica

Tres representantes del Club de Arquería Andino Patagónico y uno del Club CARPO representarán a la provincia del Chubut en los próximos Juegos de la Integración Patagónica que tendrá lugar en la localidad fueguina de Rio Grande.

Con la organización del Club de Arquería Andino Patagónico y el respaldo de Chubut Deportes, el pasado martes se llevó adelante en Esquel la instancia clasificatoria de tiro con arco rumbo a los Juegos de la Integración Patagónica 2026.

Tras la competencia, los arqueros que lograron la clasificación fueron:

Emma Escobar (Club de Arquería Andino Patagónico), Juan Ciro Henríquez (Club de Arquería Andino Patagónico), Ariadna A. Ramos Ríos (Club de Arquería Andino Patagónico) e Ivo Cantero Pojmaevich (Círculo de Arquería de la Región Patagonia Oeste)

Mientras que el cuerpo técnico está conformado por Víctor Hugo Scarano y Héctor Carlos Jacob.

El Torneo Clasificatorio convocó a jóvenes deportistas de las categorías 2009, 2010 y 2011, quienes demostraron un destacado nivel competitivo, compromiso y proyección, en una jornada que permitió conformar el equipo que representará a Chubut en uno de los eventos deportivos más relevantes de la región.

Desde la organización destacaron la importancia de este tipo de instancias competitivas, no solo como herramienta de evaluación y selección, sino también como espacios fundamentales para el desarrollo integral de los jóvenes deportistas. Asimismo, remarcaron el crecimiento sostenido del tiro con arco en la provincia y el trabajo articulado entre instituciones, entrenadores y familias para fortalecer la disciplina.

Cabe señalar que el tiro con arco en los Juegos de Integración Patagónica (JIP) 2026 se disputará del 20 al 24 de abril, con sede en la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego. La competencia incluirá modalidades convencional y PCD (Para-Convencional Deportivo), formando parte del cronograma de los juegos regionales patagónicos.

Desde Chubut Deportes agradecieron el acompañamiento de la Sociedad Rural que dispuso del espacio para realizar esta instancia clasificatoria.

De esta manera, el gobierno de la provincia continúa consolidando su presencia en el ámbito deportivo patagónico, apostando a la formación y proyección de nuevos talentos.