Tres arqueros del CARPO clasificaron para el Mundial de Tiro Con Arco 3D

El CARPO hizo historia en Río Cuarto. Así de sencillo. Es que tres arqueros del CARPO lograron la clasificación para el Mundial y vale la pena festejar.

Los arqueros Claudine Giroux, Nico Ripa y Maxi González Fanuele consiguieron el pasaporte para participar en Yankton (Dakota del Sur) del Mundial de Tiro con Arco 3D.

Organizado por Aeroclub Rio Cuarto, cinco arqueros del CARPO dijeron presente en el selectivo 3d para lograr la hazaña. A pesar de las desmedidas complejidades técnicas del recorrido y las inclemencias climáticas, el CARPO logra sellar el sueño mundialista con tres representantes rumbo a Estados Unidos para el torneo 3D.

En la categoría Compuesto WA femenino, Claudine Giroux logró la clasificación al Mundial, en tanto en la categoría Tradicional, Nicolás Ripa y Maximiliano González Fanuele (ambos de Trevelin), también lograron el pase al Mundial.

“Agradeciendo el enorme trabajo mancomunado de todo el club y el apoyo del resto de la legión del CARPO Stepen Mc Carthy y Horacio Gudiño, toda la gente que hizo la campaña posible, como ser Don Edmundo, Nawal, La Copa CARPO, Chubut Deportes, Secretaría de Deportes de Trevelin y, por sobre todo, a las familias de nuestros deportistas”, lo destacaron en un comunicado.