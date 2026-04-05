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05 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Campaña solidaria en Esquel para que Gery Roberts pueda operarse en Chile

La familia de Geraldine Roberts busca recaudar fondos para una cirugía oftalmológica en Santiago de Chile, con el objetivo de que la joven pueda recuperar un porcentaje importante de su visión. 
Por Redacción Red43

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Geraldine Roberts, una joven vecina de Esquel con disminución visual, se encuentra ante una oportunidad única para mejorar su salud. Tras haber contraído el Síndrome de Stevens-Johnson a los dos años, su visión y audición resultaron seriamente comprometidas, derivando en una ceguera casi total que ha marcado su vida desde pequeña.

 

En la actualidad, se ha presentado la posibilidad de realizar una intervención médica en Chile que podría devolverle un 60% de su capacidad visual. Este procedimiento no solo representa un avance médico, sino una mejora directa en su calidad de vida y bienestar general, por lo que su círculo íntimo ha decidido movilizarse para conseguir el financiamiento necesario.

 

La campaña, que ya circula activamente por las redes sociales, apela a la buena voluntad de la comunidad para costear tanto la operación como los traslados y el tratamiento postoperatorio. Todo aporte suma y ayudan compartiendo nuestra publicación así llega a más cantidad de gente, expresaron sus familiares en el pedido de colaboración.

 

Quienes acompañan a Geraldine en este proceso remarcaron la calidez humana de la joven y la importancia de contar con el apoyo de los vecinos en este momento crucial. Los que conocen a Gery saben el amor de persona que es, hoy ella nos necesita, concluye el mensaje que busca unir fuerzas para concretar el viaje y la cirugía.

 

 

 

 

E.B.W.

 

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