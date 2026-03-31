Narcomenudeo: allanamientos y secuestro de armas en Comodoro Rivadavia

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, llevó adelante un importante operativo contra el narcomenudeo mediante la División Drogas y Leyes Especiales de la Policía del Chubut con asiento en Comodoro Rivadavia, en el marco de una investigación que se extendió durante dos meses y permitió desarticular puntos de comercialización de estupefacientes en la ciudad.

Las diligencias, dispuestas por la Unidad Fiscal con asiento en la ciudad dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Nación, incluyeron tres allanamientos, registros domiciliarios y requisas vehiculares, ejecutados en horario nocturno en los barrios Laprida y Máximo Abásolo.

A partir del trabajo investigativo se logró comprobar la venta de cocaína bajo la modalidad de narcomenudeo, una práctica que impacta directamente en la seguridad diaria de los vecinos. La actividad se desarrollaba principalmente durante la tarde y la noche, con circulación constante de personas que acudían a los domicilios, adquirían la sustancia y se retiraban rápidamente para evitar ser detectados.

Durante los procedimientos, el personal policial secuestró dosis de cocaína listas para su distribución —algunas fraccionadas y selladas al vacío—, además de elementos utilizados para su comercialización como balanzas de precisión y una envasadora. Asimismo, se incautaron armas de fuego y una importante cantidad de municiones de distintos calibres, evidenciando la peligrosidad de este tipo de delitos y su vinculación con situaciones de violencia.

En total, se secuestraron una escopeta doble caño calibre 16, un revólver calibre 22 con municiones en su tambor, más de 70 proyectiles de diversos calibres, cinco balanzas digitales, dosis de cocaína y una máquina de envasado al vacío.

Como resultado del procedimiento, cuatro hombres fueron imputados, disponiendo la Justicia que continúen en libertad bajo las medidas correspondientes.

Para garantizar el desarrollo de las diligencias intervino el Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), la Guardia de Infantería y personal de comisarías dependientes de la Unidad Regional.

Estas acciones se enmarcan en una política sostenida de lucha contra el narcomenudeo, reforzando la presencia del Estado en los barrios y avanzando con medidas concretas para llevar mayor seguridad y tranquilidad a la comunidad.

R.G.