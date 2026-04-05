Firme condena para el pastor de El Maitén

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso de la defensa y dejó firme la condena de 14 años de prisión para Samuel Josué Figueroa. El referente religioso fue hallado culpable de abusar sexualmente de su hijastra en El Maitén durante al menos siete años, desde que la víctima tenía 8 años de edad. Los hechos ocurrieron aprovechando su posición de poder como figura paternal y referente espiritual, bajo amenazas de que su madre se quitaría la vida si ella hablaba.

El proceso judicial enfrentó riesgos de impunidad luego de que el Superior Tribunal de Justicia de Chubut anulara el juicio argumentando que se habían excedido los plazos legales entre el veredicto de culpabilidad en marzo de 2020 y la sentencia en agosto del mismo año. Sin embargo, la Procuración General apeló esta decisión al señalar que el retraso fue causado por las restricciones de circulación y los problemas climáticos derivados de la pandemia de coronavirus.

"El Superior decidió sin tener en cuenta los diez decretos que ese año habían restringido la circulación en todo el país", argumentó la Procuración en su recurso. También se hizo hincapié en que anular el juicio obligaba a la víctima a declarar nuevamente, lo cual vulneraba sus derechos y su salud psíquica. Finalmente, los ministros de la Corte Suprema coincidieron en que las garantías de defensa estaban intactas y que el contexto de emergencia sanitaria justificaba la extensión de los plazos procesales.

Con el fallo firmado por los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, se ratificó la sentencia de 14 años por abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia. "El máximo tribunal chubutense había dado cuenta de un error de plazos pero sin brindar una alternativa para poder seguir el juicio en medio de un escenario inédito", destacó el dictamen que permitió la detención efectiva de Figueroa.

E.B.W.