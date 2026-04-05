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05 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Murió el hombre de 76 años que fue hallado con un escopetazo en el pecho

Tras permanecer internado en grave estado, el hombre herido por el arma de fuego falleció este domingo. La policía analiza las extrañas circunstancias del hallazgo, ya que en el lugar se encontró un arma diferente. 
Por Redacción Red43

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El fallecimiento del hombre identificado como José María González se confirmó en horas de la tarde, luego de haber sido encontrado agonizando el pasado sábado en una zona rural de Puerto Madryn. El hallazgo tuvo lugar en un camino alternativo que conecta con la Ruta Nacional 3, a unos 9 kilómetros del casco urbano, donde la víctima fue localizada con una grave herida de arma de fuego en la zona del tórax.

 

Efectivos policiales arribaron al sitio tras un alerta del Centro de Monitoreo y divisaron una camioneta Ford Ecosport estacionada sobre el camino. A pocos metros del vehículo yacía González con impactos de perdigones en su cuerpo, por lo que fue trasladado de urgencia al hospital local, donde permaneció en estado crítico hasta su deceso.

 

La investigación mantiene un fuerte componente de misterio debido a que, junto al cuerpo, se secuestró una carabina calibre 22. Sin embargo, los primeros peritajes realizados por personal de Criminalística indican que ese armamento no habría sido el utilizado en el incidente, ya que las lesiones que presentaba el hombre eran compatibles con disparos de una escopeta.

 

En el marco del operativo, la División Canes trabajó en el sector y se recolectaron diversas muestras para análisis de ADN tanto en el interior del rodado como en elementos encontrados en las inmediaciones, entre ellos una gorra y lentes. La justicia busca determinar ahora si se trató de un hecho accidental o si existió la intervención de terceras personas en el camino rural donde fue hallado.

 

 

 

 

E.B.W.

 

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