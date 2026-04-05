Una gata adoptó al cachorro de puma que sobrevivió al atropello de su madre

Tras el rescate del único cachorro de puma sobreviviente en la Ruta 40, los esfuerzos de preservación se concentran ahora en el proceso de crianza asistida, donde una gata doméstica cumple un rol fundamental para la viabilidad del animal.

El ejemplar, que presentaba un estado de vulnerabilidad extremo debido a su corta edad y las condiciones del accidente, fue integrado con una gata nodriza. Este protocolo fue implementado por el equipo veterinario interviniente con el objetivo de garantizar la alimentación inicial y proveer los estímulos térmicos y de socialización necesarios en esta etapa crítica del desarrollo.

Según fuentes vinculadas al cuidado del animal, la gata ha aceptado al cachorro y le proporciona amamantamiento regular, lo que es clave para su supervivencia y desarrollo inmunológico temprano.

Esta estrategia de crianza con nodriza doméstica es un procedimiento técnico utilizado para suplir la falta de la madre biológica en felinos silvestres, permitiendo una nutrición natural y reduciendo los riesgos asociados a la lactancia artificial.

La evolución del puma sigue siendo monitoreada de forma estricta por los profesionales del establecimiento donde se encuentra, en coordinación con la Administración de Parques Nacionales.

E.B.W.