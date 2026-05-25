Chubut se prepara para una nueva Temporada de Ballenas

El próximo 9 de junio comenzará oficialmente la Temporada 2026 de avistaje de ballenas en Península Valdés y desde el Gobierno del Chubut ya se desarrollan distintas acciones de promoción turística para acompañar uno de los eventos naturales más importantes del mundo.

Como cada año, la Ballena Franca Austral arriba a la costa chubutense y permanece en la región hasta diciembre, consolidando a la provincia del Chubut como uno de los destinos de naturaleza más destacados.

Desde Puerto Pirámides, las seis empresas habilitadas para el avistaje embarcado ya se preparan para recibir a visitantes de todo el país y del exterior.

Tarifas promocionales y beneficios para chubutenses

La temporada comenzará el 9 de junio conservando la tarifa de la temporada anterior, 150.000 pesos por persona mayor durante la temporada baja que se extiende hasta el 31 de agosto.

Además, se ofrecerá un beneficio de 2x1 en avistaje para todos los residentes chubutenses, promoción que estará vigente desde el 9 de junio al 9 de julio, con el objetivo de seguir fortaleciendo el turismo interno y acercar esta experiencia única a más familias de la provincia.

Sumado a esto, a través del Banco del Chubut, el avistaje de ballenas se puede abonar en 6 cuotas sin interés con la Tarjeta 365 Patagonia, sumado a un 20% de descuento, con un tope de reintegro de 15.000 pesos.

Por último, durante todo el primer mes también habrá un 2x1 en ingresos al Área Natural Protegida Península Valdés para residentes de la Provincia del Chubut y jubilados nacionales. Como así también, promociones 2x1 en diferentes servicios turísticos en Puerto Pirámides, incluyendo alojamiento, cabalgatas y buceo, gestionados a través de la Secretaría de Turismo de Puerto Pirámides.

Acciones de promoción

A través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y la Agencia Chubut Turismo, se desarrollarán distintas acciones de promoción turísticas. En primer lugar, y en vísperas de la apertura de temporada, se desarrollará un Fam Press Nacional los días 6, 7 y 8 de junio. Donde periodistas del sector, medios nacionales e influencers llegarán a la provincia, no solo para mostrar el avistaje de ballena; sino que también visibilizar los atractivos que se pueden disfrutar en toda la región: Dolavon, Gaiman, Trelew, Puerto Madryn y Puerto Pirámides.

Además, el martes 9 de junio, se pondrá a disposición de medios de comunicación locales un Fam Press para no solo cubrir el avistaje embarcado en Puerto Pirámides, sino también el avistaje costero desde el Área Natural Protegida El Doradillo.

Estas acciones representan un esfuerzo conjunto entre el sector privado y el Estado provincial para incentivar la actividad turística y acompañar el desarrollo del destino.

Ballena Franca Austral

El Área Natural Protegida Península Valdés es uno de los pocos lugares del mundo donde la Ballena Franca Austral llega cada año para aparearse, dar a luz a sus crías y amamantarlas.

De junio a diciembre, Puerto Pirámides -la única localidad dentro de Península Valdés- ofrece el reconocido avistaje embarcado, considerado uno de los mejores del mundo por la cercanía y comportamiento natural de estos grandes mamíferos marinos.

Además, en el Área Natural Protegida El Doradillo, ubicada a pocos kilómetros de Puerto Madryn, las ballenas también pueden observarse desde la costa a muy corta distancia, ofreciendo otro de los espectáculos naturales más impactantes de la región.