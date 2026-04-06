El Bolsón realizará nuevas jornadas de castraciones gratuitas: Fechas, turnos y lugar

La Municipalidad de El Bolsón informó la realización de nuevas jornadas de castraciones gratuitas para perros y gatos, en busca de fortalecer la tenencia responsable y el control poblacional de animales en la localidad.

Según se informó a través de la Subsecretaría de Medio Ambiente, las actividades se llevarán adelante en la Escuela de Carpintería del barrio Costanera Sur, con un cronograma que contempla dos instancias.

El martes 7 de abril, a partir de las 10 horas, se realizará la entrega de turnos para quienes deseen acceder al servicio. En tanto, el sábado 11 de abril se concretará la jornada de castración, destinada a mascotas de vecinos y vecinas de la localidad.

Desde el Municipio remarcaron que estas campañas forman parte de una política pública sostenida en el tiempo, orientada a mejorar la salud animal, prevenir el abandono y reducir la sobrepoblación de perros y gatos.

Asimismo, recordaron la importancia de cumplir con las indicaciones previas a las intervenciones.

O.P.