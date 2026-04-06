Esquel: Detectan un auto con irregularidades y detienen a un hombre por intento de robo

La comisario Carolina Pauli realizó un balance de los hechos delictivos registrados durante el fin de semana largo en la zona y valoró el trabajo preventivo desplegado por la Policía. “Tuvimos un fin de semana largo, la verdad que estamos bastante conformes con los resultados”, aseguró.

Según detalló, se llevaron adelante múltiples operativos en el marco de una orden operacional emitida por la Unidad Regional. Uno de los procedimientos más relevantes ocurrió el viernes al mediodía sobre la ruta 259, donde personal detectó irregularidades en un vehículo. “Logran detectar en un Ford Fiesta que, realizando la verificación, el número de chasis de ese Ford Fiesta no le correspondía al dominio de la chapa patente colocada”, explicó Pauli.

En ese contexto, se constató una infracción grave: “Se detecta una infracción que se llama supresión de chapa patente, es un delito, es alterar lo que es la identificación del rodado”. Por este motivo, “se procede al secuestro de la unidad automotriz, queda a disposición del Ministerio Público Fiscal”, mientras que el conductor fue imputado por encubrimiento.

Por otra parte, el mismo viernes cerca de las 23:00 hs, personal de la Comisaría Segunda intervino en un intento de hurto. “El personal policial es alertado por un hurto”, indicó la comisario, al tiempo que precisó que dos vecinos lograron retener a un hombre que intentaba sustraer un motovehículo desde el patio de una vivienda.

“Este sujeto masculino de 29 años estaba con intenciones de sustraer un motovehículo que allí se encontraba”, detalló. Tras la intervención policial, “se procede a la detención formal, se pone en conocimiento del Ministerio Público Fiscal y queda detenido a espera de la audiencia de control de detención”.

Pauli agregó además que el detenido “tenía ingesta alcohólica”, lo que podría estar vinculado a su conducta.

En cuanto al resto de la jurisdicción, la funcionaria destacó la tranquilidad general: “Una jurisdicción que estuvo bastante tranquila el fin de semana”. También remarcó el normal desarrollo de eventos convocantes como la Fiesta del Alfajor en Lago Puelo y la Fiesta del Artesano en Epuyén, donde “no tuvimos ninguna intervención policial”.

Finalmente, concluyó con una valoración positiva del operativo general: “La verdad que fue un fin de semana muy satisfactorio para lo que fue la prevención por parte del personal policial”.

R.G.