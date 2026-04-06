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Por Redacción Red43

El Hoyo abrió inscripciones para los Juegos Comunales de Futsal: Categorías, requisitos y cómo anotarse

La Municipalidad de El Hoyo abrió las inscripciones para los Juegos Comunales de Futsal, destinados a equipos en categorías formativas, con plazo hasta el 24 de abril.
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de El Hoyo informó la apertura de inscripciones para una nueva edición de los Juegos Comunales de Futsal en instancia local, una propuesta deportiva destinada a fomentar la participación de niños, niñas y adolescentes en distintas categorías.

 

La convocatoria está dirigida a equipos femeninos y masculinos en las divisiones Sub 10, Sub 12 y Sub 14.

 

 

Desde el área de Deportes informaron que las inscripciones se realizan de manera presencial hasta el 24 de abril en la Oficina de Deportes de El Hoyo, en el horario de lunes a viernes de 7:30 a 13:30 horas.

 

Uno de los requisitos excluyentes para participar es contar con domicilio en la localidad de El Hoyo. Para obtener más información, las personas interesadas pueden comunicarse vía correo electrónico adeporteelhoyo@gmail.com o acercarse directamente a la oficina correspondiente.

 

 

O.P.

 

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