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06 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Entrenamiento físico intensivo en el cuartel de Bomberos

El cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de Esquel realizó una jornada de capacitación física orientada a optimizar la respuesta operativa y la seguridad del personal ante emergencias reales.
Por Redacción Red43

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Las instalaciones del cuartel local se convirtieron en el escenario de una intensa práctica de entrenamiento físico diseñada específicamente para fortalecer la preparación y el rendimiento de los integrantes de la institución. Durante el desarrollo de la jornada, los bomberos llevaron adelante una serie de ejercicios técnicos enfocados en potenciar la resistencia y la fuerza muscular.

 

 

 

Estas actividades no solo buscan el desarrollo individual, sino que también ponen un fuerte énfasis en la coordinación del trabajo en equipo. Los responsables de la formación destacaron que este tipo de rutinas son pilares fundamentales para poder afrontar de manera eficiente las exigencias físicas y mentales que impone el servicio diario a la comunidad.

 

 

 

Desde la institución explicaron que mantener una adecuada condición física resulta clave para garantizar que cada intervención se realice bajo estándares de eficacia y seguridad. El entrenamiento constante permite que los efectivos estén preparados para los escenarios de alta complejidad que suelen presentarse en la zona, asegurando una respuesta profesional en cada salida de la dotación. 

 

 

 

 

 

 

 

E.B.W. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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