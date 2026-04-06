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Lunes 06 de Abril de 2026
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06 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Controles en rutas y zonas turísticas: Fuerte despliegue policial durante el fin de semana

Operativos de control se desplegaron en toda la Comarca Andina, con intervenciones diferenciadas en Río Negro y Chubut: hubo fuerte presencia policial en zonas turísticas, con infracciones y casos positivos de alcoholemia.
Por Redacción Red43

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Durante el fin de semana, se desplegaron operativos de control en distintos puntos de la Comarca Andina, tanto en el sector rionegrino como en localidades de Chubut, en el marco de estrategias de prevención ante el aumento del movimiento turístico.

 

En el caso de Río Negro, los controles fueron dispuestos por el Ministerio de Seguridad y Justicia y se concentraron en zonas como Mallín Ahogado, El Manso y accesos a refugios de montaña. Allí, efectivos policiales realizaron operativos dinámicos en rutas provinciales y nacionales, con presencia activa en horarios específicos.

 

Durante la mañana, las tareas se extendieron a caminos rurales y sectores recreativos, con verificación de documentación y estado de los vehículos. Por la tarde, el foco se trasladó a la Ruta Nacional 40, donde se registró el mayor flujo vehicular del día, especialmente en el regreso de turistas. Según se informó, no hubo infracciones ni intervenciones judiciales en ese tramo, en un contexto de circulación sostenida.

 

 

En paralelo, en el sector de Chubut los operativos abarcaron rutas y accesos a Cholila, El Maitén, El Hoyo y Lago Puelo, ampliando la cobertura territorial en puntos de alta circulación.

 

De acuerdo a los datos oficiales, en estos controles se verificaron 1.637 vehículos y se realizaron 773 test de alcoholemia. Como resultado, se detectaron 5 casos positivos, se labraron 18 infracciones y se retuvieron 4 vehículos.

 

El despliegue incluyó además presencia en caminos de montaña y zonas productivas, así como controles nocturnos en sectores urbanos, con el objetivo de sostener la prevención durante toda la jornada.

 

 

O.P.

 

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