La Trochita: El balance de Semana Santa y las expectativas para la temporada de invierno

El Viejo Expreso Patagónico, La Trochita, cerró el fin de semana largo con un balance que refleja los cambios en los hábitos de consumo de los turistas. Según detalló Cynthia Hernández, coordinadora de viajes del tren, la salida del pasado sábado hacia la estación Nahuelpan contó con aproximadamente 150 pasajeros, aunque se notó una dinámica distinta a años anteriores.

"A diferencia de otras temporadas, notamos un movimiento más tranquilo y que la gente compró su boleto casi a último momento", explicó Hernández. Según la coordinadora, esta tendencia responde a decisiones de viaje tomadas sobre la marcha o a una evaluación minuciosa de los costos y gastos en la zona por parte de los visitantes.

Hernández no esquivó el análisis sobre la competitividad de la ciudad como destino turístico. "El comentario de la gente es que estamos caros. No quizás en referencia a Puerto Madryn o Comodoro Rivadavia, pero sí respecto a otros puntos del país; no somos de los destinos más económicos", reconoció.

Ante este escenario, destacó la implementación de promociones impulsadas desde el Ministerio, como el beneficio de 3x2 aplicado en Semana Santa, herramienta que ayudó a traccionar el movimiento de turistas provenientes principalmente de la costa provincial y de ciudades vecinas como Bariloche.

Uno de los puntos más altos del análisis fue el cambio en la estacionalidad del destino. Hernández señaló que octubre se ha convertido en un mes de altísima demanda gracias a la floración de los tulipanes en Trevelin. "Mucha gente viene por los tulipanes y descubre que tiene un Parque Nacional, que tiene la historia de Trevelin, La Trochita o la Reserva Natural Urbana La Zeta", afirmó.

Con el fin del fin de semana largo, el tren ingresa en su temporada baja, operando con una salida semanal. Este periodo es aprovechado para realizar tareas de puesta a punto y mantenimiento de las históricas formaciones.

Las expectativas ahora están puestas en la temporada de invierno y las vacaciones de julio, seguidas por el fuerte movimiento de grupos de jubilados y turistas que llegarán en primavera. "Esperamos que para la temporada invernal esto repunte y que el clima nos acompañe", concluyó.









M.G