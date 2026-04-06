17°
17°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 06 de Abril de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43Argentina#alfajores
06 de Abril de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Orgullo nacional: un alfajor cordobés fue elegido como el mejor del mundo

La plataforma TasteAtlas ubicó al alfajor de chocolate de "El Nazareno" en el primer puesto de su ranking global. La fábrica familiar de Traslasierra superó a marcas internacionales con su receta tradicional.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El alfajor, símbolo indiscutido de la dulzura argentina, ha vuelto a posicionarse en lo más alto del podio internacional. En su última actualización de marzo, la reconocida plataforma gastronómica TasteAtlas eligió al alfajor de chocolate tradicional de "El Nazareno" como el mejor del mundo, liderando el ranking de las 100 mejores galletas del planeta.

 

Originaria de Traslasierra, Córdoba, esta fábrica familiar comenzó su camino en 1982. Según destacó el sitio especializado, el secreto de su éxito reside en el equilibrio: "El dulce de leche es cremoso y de dulzura natural, mientras que la cobertura de chocolate aporta un sutil toque amargo que armoniza toda la composición".

 

Actualmente, la firma cuenta con 13 sucursales distribuidas principalmente en Córdoba y una en Merlo, San Luis. Sin embargo, su alcance es nacional gracias a los envíos a todo el país desde su sitio web. Además del premiado chocolate tradicional, ofrecen variedades innovadoras como nougat, frambuesa, naranja y frutilla.

 

 

El "Top 5" argentino

 

El reconocimiento de TasteAtlas no se limitó a una sola marca, sino que reafirmó la calidad de la industria nacional al completar el podio con otros exponentes destacados. El listado de los cinco mejores quedó conformado de la siguiente manera:

 

  1. El Nazareno – Alfajor de Chocolate Tradicional (Córdoba).

     

  2. Guolis – Intenso Negro.

     

  3. La Olla de Cobre – Alfajor (San Antonio de Areco).

     

  4. Señor Alfajor – Frambuesa y Merengue.

     

  5. Alfajores Malfatti – Clásico Marplatense.

     

Con esta distinción, la cultura del alfajor trasciende fronteras y consolida a la Argentina como un referente mundial en la elaboración de dulces de alta calidad, transformando una receta familiar en un orgullo compartido por todo el país.

 





M.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Incendio total y tensión en el operativo: Bomberos fueron agredidos por el propietario
2
 Marcelo Oscar Leiva QEPD
3
 Secuestran droga en el acceso al Parque Nacional Los Alerces
4
 Dos menores estrangularon a una adolescente, filmaron el asesinato y recibieron penas menores
5
 Murió el hombre de 76 años que fue hallado con un escopetazo en el pecho
1
 Orgullo nacional: un alfajor cordobés fue elegido como el mejor del mundo
2
 QEPD: Cintia Kiomara Arcudi
3
 Cárceles sin celulares: respaldo de los vecinos al proyecto de ley en la web de la Legislatura
4
 Esquel lanza la 31° edición de la "Trepada a La Hoya"
5
 La Trochita: El balance de Semana Santa y las expectativas para la temporada de invierno
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -