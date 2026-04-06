Orgullo nacional: un alfajor cordobés fue elegido como el mejor del mundo

El alfajor, símbolo indiscutido de la dulzura argentina, ha vuelto a posicionarse en lo más alto del podio internacional. En su última actualización de marzo, la reconocida plataforma gastronómica TasteAtlas eligió al alfajor de chocolate tradicional de "El Nazareno" como el mejor del mundo, liderando el ranking de las 100 mejores galletas del planeta.

Originaria de Traslasierra, Córdoba, esta fábrica familiar comenzó su camino en 1982. Según destacó el sitio especializado, el secreto de su éxito reside en el equilibrio: "El dulce de leche es cremoso y de dulzura natural, mientras que la cobertura de chocolate aporta un sutil toque amargo que armoniza toda la composición".

Actualmente, la firma cuenta con 13 sucursales distribuidas principalmente en Córdoba y una en Merlo, San Luis. Sin embargo, su alcance es nacional gracias a los envíos a todo el país desde su sitio web. Además del premiado chocolate tradicional, ofrecen variedades innovadoras como nougat, frambuesa, naranja y frutilla.





El "Top 5" argentino

El reconocimiento de TasteAtlas no se limitó a una sola marca, sino que reafirmó la calidad de la industria nacional al completar el podio con otros exponentes destacados. El listado de los cinco mejores quedó conformado de la siguiente manera:

El Nazareno – Alfajor de Chocolate Tradicional (Córdoba). Guolis – Intenso Negro. La Olla de Cobre – Alfajor (San Antonio de Areco). Señor Alfajor – Frambuesa y Merengue. Alfajores Malfatti – Clásico Marplatense.

Con esta distinción, la cultura del alfajor trasciende fronteras y consolida a la Argentina como un referente mundial en la elaboración de dulces de alta calidad, transformando una receta familiar en un orgullo compartido por todo el país.









M.G