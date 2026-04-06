Avanzan las gestiones para que el rally vuelva a Esquel en 2026

Milton Reyes, presidente de Chubut Deportes, encabezó la firma de convenios junto al intendente Matías Taccetta y los pilotos locales Omar Kovacevich y Giovanni Simeoni. Durante el encuentro, Reyes manifestó el fuerte compromiso de la gestión por recuperar las competencias de nivel nacional para la zona. "Estamos soñando con que ese rally vuelva a la cordillera que nunca se tendría que haber ido y vamos a hacer todos los esfuerzos", aseguró el funcionario, remarcando que el apoyo económico busca fortalecer el desarrollo de los embajadores deportivos de la provincia.

Por su parte, el reconocido piloto Omar Kovacevich brindó precisiones sobre el proyecto que busca instaurar un Máster de Rally en la ciudad. El corredor explicó que la intención es aprovechar las condiciones naturales de la zona, las cuales calificó como únicas. "La materia prima que tenemos nosotros para la práctica de este deporte damos envidia en el resto de Sudamérica porque tenemos todo", afirmó Kovacevich, quien ya mantiene reuniones con los organizadores de este formato de competencia que hoy es marca registrada en San Luis.

La planificación para el retorno de la actividad apunta a la segunda mitad del próximo año para evitar las complicaciones climáticas. "La idea es ver si podemos encastrar ahí en septiembre u octubre de 2026 una fecha del rally que sería una muestra de la primera fecha de un máster patagónico en la Argentina", detalló el piloto. Kovacevich advirtió que un evento de este tipo requiere un trabajo conjunto entre municipios y provincia debido a la logística necesaria. "Necesitás todo de la provincia, necesitás caminos, necesitás máquinas, necesitás hombres, necesitás todo", concluyó el deportista esquelense.

E.B.W.