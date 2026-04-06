Esquel busca potenciar el Enduro Cordillerano con apoyo oficial

En un encuentro que contó con la presencia del intendente Matías Taccetta, Milton Reyes de Chubut Deportes y referentes del automovilismo y el motociclismo, se formalizó el acompañamiento estatal al Enduro Cordillerano. El piloto Giovanni Simeoni, quien recientemente se incorporó al equipo oficial Yamaha tras dos años en Husqvarna, destacó la importancia de este respaldo para proyectar la actividad a una escala mayor y cumplir objetivos deportivos ambiciosos en la región.

"Este año entré para el equipo Yamaha oficial, así que súper contento con todo esto", expresó Simeoni tras su reciente participación en la primera fecha disputada en Córdoba. El piloto subrayó que uno de sus grandes anhelos es lograr que el calendario nacional desembarque en la zona, aprovechando las condiciones naturales que ofrece la cordillera para este deporte.

"La idea mía también, uno de mis sueños es tratar de traer el Argentino de Enduro, ya que siempre estuve viajando y yendo a correrlo", manifestó el deportista cordillerano, quien reconoció que es un desafío logístico complejo. Según explicó, la geografía local es un diferencial positivo que genera interés en sus pares de otras provincias. "Siempre hablamos y me dice que hermoso lugar, que lindo lugar. Yo creo que acá tenemos un enduro increíble para poder armar algo muy grande", aseguró Simeoni.

Por su parte, el intendente Matías Taccetta vinculó directamente la inversión en el deporte con el desarrollo económico de Esquel. El mandatario señaló que los eventos de este tipo son fundamentales para mantener niveles de ocupación turística estables, especialmente durante la temporada baja, y agradeció el acompañamiento de la provincia en estas gestiones.

"Todo evento deportivo sabemos que es convocante, lo vemos cada uno de los fines de semana. Y también sabemos que tenemos que invertir en estos eventos", afirmó Taccetta. El intendente destacó que el flujo de visitantes generado por las competencias motoras impacta positivamente en los prestadores locales. "Son fondos que generan un dinamismo en la economía que le permite a cada uno de los prestadores turísticos tener mejor cantidad de ocupación", concluyó el jefe comunal.

E.B.W.